Франция в ближайшее время начнет эвакуацию своих граждан из Нигера

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Власти Франции в ближайшее время планируют начать эвакуацию своих граждан из Нигера. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на посольство республики.

Накануне захватившие власть в Нигере мятежники обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента страны Мохамеда Базума. В Париже это обвинение отвергли, но отметили, что возвращение Базума к власти еще возможно и необходимо.

26 июля мятежники из числа солдат президентской гвардии Нигера захватили лидера страны Мохамеда Базума. Следующей ночью они выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента с должности.

Ответственность за переворот взял на себя командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани. Позже он приостановил действие конституции и заявил, что принимает полномочия главы государства.



Новые власти Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции