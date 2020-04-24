Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии на лечении

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Динамика состояния народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной положительная, но требуется еще время, заявил исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-атташе театра Александр Велор говорил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом "пневмония", коронавирус у нее не выявлен.

Артистку госпитализировали 1 апреля. Некоторые СМИ передавали, что ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информацию подтвердил актер, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Концертный директор Бабкиной Сергей Горох позднее рассказал, что ее вывели из медикаментозной комы. Он отмечал, что артистка в стабильном состоянии с положительной динамикой.