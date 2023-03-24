Эксперт прокомментировал причины вспышки сибирской язвы в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал причины вспышки сибирской язвы в России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным радио КП, в Чувашии источником распространения заболевания стало мясо забитого бычка, которого хозяин не прививал.

"Эпидемией это не грозит, поскольку заболевание плохо передается от человека к человеку. Пострадать может лишь кто-то из тех, кто употребил это мясо", – сказал эксперт.

По его словам, у этого заболевания устойчивые споры. При содержании их в большом количестве в мясе могут появиться новые эпизоды заражения сибирской язвой.

Альтштейн уточнил, что кожная форма заболевания, которая в настоящее время наблюдается у пациентов, не так страшна, как дыхательная и кишечная. Это формы могут привести к смерти без своевременного лечения.

15 марта в чувашской деревне Старое Акташево зафиксировали два случая заражения сибирской язвой. На следующий день в населенном пункте ввели карантин.

22 марта в регионе выявили еще одного заболевшего. Симптомы удалось распознать в рамках мониторинга состояния здоровья граждан, которые находились в контакте с первыми заболевшими.

В этот же день сибирскую язву также заподозрили у мужчины в Подмосковье. Однако позже сообщалось, что предварительно проведенные анализы заболевание у пациента не подтвердили.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне заявил, что все очаги сибирской язвы в России локализованы. Он подчеркнул, что распространения инфекции в России допущено не будет.



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