Челябинский Левша подковал блоху и выставил ее на продажу

Современный Левша из Челябинска подковал блоху и выставил ее на продажу. Предложение опубликовали на одном из сервисов бесплатных объявлений.

Как сообщает телеканал Москва 24, в комментариях к объявлению, размещенному в интернете, автор работы Сергей Кавалеров пояснил, что подковы насекомого сделаны из золота 583-й пробы, а гвозди – из стали. Ширина одной блошиной подковы составляет 40 микрон, длина – 50. Толщина каждого гвоздика – 1,5 микрона.

За подкованную блоху мастер запросил 2 миллиона 600 тысяч рублей. Пока покупателей не нашлось.