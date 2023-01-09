В Самарскую область прибыл второй борт с раненными в Макеевке военными

Фото: телеграм-канал "SOVAINFO.RU"

В Самарскую область прибыла вторая группа военнослужащих, раненных в Макеевке и проходивших лечение в госпитале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Дома и стены помогают, что для парней и их близких очень важно. Как уже говорил, часть бойцов переведены в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. По мере того, как врачи дадут разрешение, будем и дальше отправлять парней к нам в самарский госпиталь", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Военных доставили спецбортом министерства обороны. По словам Азарова, в госпитале в Ростове-на-Дону остаются еще 15 бойцов из Самарской области.

Первая группа из 45 раненных в Макеевке военнослужащих прибыла в Самарскую область 6 января. Как сообщал ранее губернатор региона, всего на лечение в городской госпиталь планируется направить около 60–70 военных.

В ночь на 1 января ВСУ выпустили шесть снарядов РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки. По данным Минобороны РФ, погибли 89 военнослужащих.

В министерстве заявили, что главной причиной произошедшего стало использование военными мобильных телефонов, которые смогли запеленговать ВСУ. В ведомстве также пообещали привлечь виновных в трагедии к ответственности по итогам расследования.



МО РФ показало уничтожение опорных пунктов ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!