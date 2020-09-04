Woodkid станет гостем "Ночной смены"

Фото: instagram.com/woodkidmusic

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале "Москва 24" станет французский клипмейкер, графический дизайнер и автор-исполнитель Woodkid.

Woodkid – автор видео Ланы Дель Рей Born to Die. Именно он придумал стиль Hollywood sadness, сыграл собственные песни с Симфоническим оркестром BBC и создал для этого шоу фантастический видеоряд. Woodkid расскажет ведущей программы Кристине Куруме, сколько лет готовил новый альбом, как пережил пандемию и когда планирует тур по России.

Эфир пройдет 4 сентября в 0:40 на телеканале Москва 24 в Instagram @the_city24 и @infomoscow24.

Ранее гостем "Ночной смены" стал актер Никита Тарасов.