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Мэр Москвы

30 августа 2012, 09:15

Системой "Открытое правительство" займется рабочая группа

мэр Москвы Открытое правительство власть Сергей Собянин

Для реализации внедрения системы "Открытое правительство" планируется создать специальную рабочую группу. Столичные власти рассчитывают, что этот блок реформ поможет сформировать эффективные механизмы обратной связи с жителями.

"Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором поручил создать рабочую группу по реализации системы "Открытое правительство" до 14 сентября этого года. Планируется, что ее возглавит заместитель мэра Анастасия Ракова", - сообщили в мэрии.

Рабочая группа должна будет подготовить предложения по созданию современной системы взаимодействия органов исполнительной власти столицы с гражданским обществом, передает РИА Новости.

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