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06 октября, 21:02

В Москве действует 13 ночных автобусов

мэр Москвы Сергей Собянин город общество транспорт

06 октября, 21:02

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Фото: twitter.com/MosSobyanin/

В Москве действует 13 ночных автобусных маршрутов. Они являются самым экономным способом добраться домой ночью, заявил Сергей Собянин.

"Москва живет круглосуточно, и ночные автобусы – самый экономный способ добраться домой. Сейчас в городе 13 ночных маршрутов, которые связывают центр и дальние районы. Ночные автобусы выходят в рейс после полуночи и курсируют до 05:30. Стоимость проезда в них такая же, как и днем", – пишет мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Городской общественный транспорт столицы уже готовят к зиме. Автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы и спецтехника Мосгортранса прошли техосмотр.

Специалисты осмотрели отопительные системы, уплотнители дверей, форточки, люки.

До конца месяца на входах в вестибюли метро будут установлены вторые двери.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы готовы к зимнему сезону. В них достаточно запасов противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.

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