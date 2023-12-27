Директор Малого театра сообщила, что Соломин остается в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра России Юрий Соломин еще остается в больнице. Об этом сообщает директор культурного учреждения Тамара Михайлова.

"Все по-прежнему, еще лежит в больнице, пока решили не выписывать", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Соломина госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой помощи после потери сознания. На следующий день 88-летнего артиста перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже врачи диагностировали у него инсульт.

В конце ноября Соломина перевели из реанимации в обычную палату. В декабре Михайлова рассказала, что его самочувствие улучшилось, но выписка из больницы не планируется.

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