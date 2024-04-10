Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Похороны пройдут после полудня в кругу родных и сотрудников театра. Таким было последнее желание Ширвиндта.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Свои соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта выразили в том числе Владимир Путин и Сергей Собянин.

Прощание с Александром Ширвиндтом прошло в Театре сатиры 18 марта. В процессе траурной церемонии были продемонстрированы кадры с выступлений и интервью Ширвиндта.

В конце прощания гроб с телом актера вынесли под аплодисменты поклонников, коллег и друзей. Затем тело Ширвиндта кремировали, а урну с его прахом похоронят.

