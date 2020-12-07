Ирина Горбачева станет гостем "Ночной смены"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 станет российская актриса Ирина Горбачева. Эфир пройдет 8 декабря в 0:10.

Ирина не только талантливая актриса театра и кино, но и блогер, музыкант, обладательница нескольких кино- и театральных премий, в том числе "Золотой маски" (2016), статуэток "Ника" и "Золотой орел" (2018).



В прокат с 17 декабря выходит фильм "Обратная связь", продолжение комедии "Громкая связь" по оригинальному сценарию "Квартета И". Горбачева расскажет, не опасно ли снимать сиквелы к хорошим фильмам, какими должны быть новогодние комедии, а также может ли актер участвовать только в крутых картинах или провала все-таки не миновать.