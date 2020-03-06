Взломанный сейф рубежа XIX–XX веков нашли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Басманном районе Москвы найден взломанный сейф, изготовленный на рубеже XIX–XX веков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Находку обнаружили во время осуществления работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги. У сейфа отсутствовала дверь, а также были деформированы стенки и отделение, где находился тайник.
Найденный шкаф отмечен маркировкой фирмы "Меллер". В дореволюционное время их сейфы считались одними из самых надежных в мире. Чтобы доказать это, производители закладывали в тайник каждого десятого сейфа бриллиант весом один карат.
"Сейфы Меллера очень ценились в начале прошлого века. Они производились по особой технологии. Сейфовый металл изготовлялся методом горячей ковки с точной подгонкой деталей, что повышало его прочность. Внутри шкафа в верхней части размещался дополнительный металлический ящик с дверкой. Для особой огнестойкости пространство между стальными пластинами стенок сейфа заполнялось уплотненным асбестом", – прокомментировал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ценные исторические находки – частое явление в современном мире. Так, недавно в Израиле обнаружили ханаанский храм, построенный в XII веке до нашей эры. По словам ученых, это позволяет по-новому посмотреть на древнюю историю региона.
В Москве же из недавних находок стоит отметить две чугунные отбойные тумбы, обнаруженные в проездной арке особняка Рутковских в Большом Козловском переулке. Они служили защитой от повреждений, которые могли получить стены от проезжающих мимо карет.
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