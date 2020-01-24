Старинные каретные тумбы нашли в особняке Рутковских

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Две чугунные отбойные тумбы с декорированной крышкой были найдены специалистами в проездной арке особняка Рутковских в Большом Козловском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Одна из каретных тумб находится в хорошем состоянии, другая, расположенная с противоположной стороны, сильно повреждена.
Специалисты рассказали, что найденные тумбы использовались в качестве защиты от повреждений, которые могли получить стены от проезжающих мимо карет.
На данный момент эксперты исследуют находки. В дальнейшем они определят порядок возвращения тумбам исторического облика.
"Реставрационные находки – это всегда настоящий праздник. Ведь новые знания о памятнике архитектуры позволяют еще точнее возвращать ему исторический облик. Каретные тумбы, которые были найдены при работах в уникальном особняке Рутковских, будут сохранены и бережно отреставрированы", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Он также признался, что прорабатывается идея экспонирования тумб на том же месте, где они и исторически располагались. Для этого, предположительно, будет использоваться стеклянная конструкция.
Сообщается, что реставраторы уже провели специальные работы по сохранению кровли, вычинке и инъектированию кирпичной кладки. Кроме того, практически завершена реставрация фасадов здания. Восстанавливается также лепной декор. Завершить реставрационные работы планируется в 2020 году.
Особняк Рутковских, построенный в 1888 году, является объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее стало известно, что реставрация знаменитого Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке может начаться в 2021 году. А беседку-ротонду на ВДНХ планируют восстановить уже к лету.
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