Старинные каретные тумбы нашли в особняке Рутковских

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две чугунные отбойные тумбы с декорированной крышкой были найдены специалистами в проездной арке особняка Рутковских в Большом Козловском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одна из каретных тумб находится в хорошем состоянии, другая, расположенная с противоположной стороны, сильно повреждена.

Специалисты рассказали, что найденные тумбы использовались в качестве защиты от повреждений, которые могли получить стены от проезжающих мимо карет.

На данный момент эксперты исследуют находки. В дальнейшем они определят порядок возвращения тумбам исторического облика.

"Реставрационные находки – это всегда настоящий праздник. Ведь новые знания о памятнике архитектуры позволяют еще точнее возвращать ему исторический облик. Каретные тумбы, которые были найдены при работах в уникальном особняке Рутковских, будут сохранены и бережно отреставрированы", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он также признался, что прорабатывается идея экспонирования тумб на том же месте, где они и исторически располагались. Для этого, предположительно, будет использоваться стеклянная конструкция.

Сообщается, что реставраторы уже провели специальные работы по сохранению кровли, вычинке и инъектированию кирпичной кладки. Кроме того, практически завершена реставрация фасадов здания. Восстанавливается также лепной декор. Завершить реставрационные работы планируется в 2020 году.

Особняк Рутковских, построенный в 1888 году, является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее стало известно, что реставрация знаменитого Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке может начаться в 2021 году. А беседку-ротонду на ВДНХ планируют восстановить уже к лету.