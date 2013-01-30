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30 января 2013, 17:29

Происшествия

За пиратские копии программы москвич может получить шесть лет тюрьмы

В отношении безработного москвича, который устанавливал нелицензионные копии программы по проектированию, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение авторских прав". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, 28 января в отдел по борьбе с экономическими преступлениями поступила информация о незаконном распространении копий программы. В ходе расследования был установлен подозреваемый - 33-летний безработный москвич.

По данным полиции, компании-правообладателю был нанесен ущерб в несколько миллионов рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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