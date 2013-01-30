30 января 2013, 17:29Происшествия
За пиратские копии программы москвич может получить шесть лет тюрьмы
В отношении безработного москвича, который устанавливал нелицензионные копии программы по проектированию, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение авторских прав". Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, 28 января в отдел по борьбе с экономическими преступлениями поступила информация о незаконном распространении копий программы. В ходе расследования был установлен подозреваемый - 33-летний безработный москвич.
По данным полиции, компании-правообладателю был нанесен ущерб в несколько миллионов рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Сайты по теме