За пиратские копии программы москвич может получить шесть лет тюрьмы

В отношении безработного москвича, который устанавливал нелицензионные копии программы по проектированию, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение авторских прав". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, 28 января в отдел по борьбе с экономическими преступлениями поступила информация о незаконном распространении копий программы. В ходе расследования был установлен подозреваемый - 33-летний безработный москвич.

По данным полиции, компании-правообладателю был нанесен ущерб в несколько миллионов рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.