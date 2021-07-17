Грозы пришли на запад, северо-запад и север столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди уже идут на западе, северо-западе и севере Москвы, сообщает Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы".

В сообщении также отметили, что 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" подготовлены и дежурят на улицах столицы.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе, ливне и сильном ветре до конца дня, 17 июля. При ухудшении погодных условий москвичей призвали по возможности не выходить на улицу. Также горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

