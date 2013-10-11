Молодежные сборные России и Болгарии сыграли вничью - 3:3

Игроки молодежной сборной России по футболу сыграли вничью со своими сверстниками из Болгарии - 3:3. Матч проходил в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2015 года, сообщает Российского футбольного союза.

В составе российской команды два мяча забил нападающий ЦСКА Константин Базелюк. Он отличился на 7-ой и 56-ой минутах. Один раз ворота поразил форвард московского "Спартака" Александр Козлов (63-я минута).

У болгар отличились Стефан Велков (13), Ивайло Чочев (37) и Александар Колев (66).

В следующем матче сборная России примет Данию, а болгары встретятся на выезде со Словенией. Оба матча состоятся 15 октября.