В Финляндии заявили, что Balticconnector введут в эксплуатацию не ранее апреля 2024-го

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Ремонт финско-эстонского газопровода Balticconnector займет минимум пять месяцев, его введут в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на финскую газовую компания Gasgrid.

Отмечается, что разрыв трубопровода не угрожает поставкам газа в Финляндию. На данный момент компания закончила комплексное обследование трубопровода вместе с эстонской энергетической компанией Elering.

Так, в трубопроводе не обнаружили каких-либо неисправностей, кроме выявленного в октябре повреждения. Трубу осмотрели на всей ее протяженности, говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас проводится анализ аудита, после этого можно будет приступить к планированию ремонта и составлению графика работ.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября текущего года. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии.

Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем. В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, повреждение Balticсonnector, эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей связи могут быть связаны. По ее мнению, необходимо тщательно проверить все версии и не делать поспешных выводов.