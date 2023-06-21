Стоимость биткоина превысила 30 тысяч долларов впервые с 26 апреля

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила 30 тысяч долларов впервые с 26 апреля. Это следует из данных площадки Coindesk.

Она выросла на 11%, составив 30 143 доллара.

Летом прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в России обязательно легализуют криптовалюту. По словам министра, Центробанк и правительство РФ активно занимаются этим вопросом. При этом Мантуров отметил, что пока не может предположить, когда именно это произойдет.