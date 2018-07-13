Лавров прокомментировал слова Трампа о "Северном потоке-2"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Германия зависит от России в сфере энергетики.

В интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что высказывания главы Белого дома и министра энергетики Рика Перри по поводу трубопровода "Северный поток-2" – это идеология, а не экономика, передает RT.

Глава МИД РФ отметил, что честная конкуренция составляет основу свободного рынка.

По его словам, когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект "Северный поток-2" нужно остановить и что США могут ввести ограничения на европейские страны, чьи компании участвуют в этом проекте, "это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология".

Ранее Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем. Президент США подчеркнул, что страны НАТО по его просьбе выделяют на оборону миллиарды дополнительных долларов, но этого недостаточно. Он также посетовал, что Штаты тратят слишком много денег на поддержку Европы.