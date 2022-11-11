США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с банками РФ до 15 мая

Фото: depositphotos/benkrut

Соединенные Штаты продлили до 15 мая 2023 года срок действия лицензии на все сделки по энергоносителям для подпавших под санкции США российских банков. Об этом со ссылкой на американский Минфин сообщает ТАСС.

В генеральной лицензии американского Минфина уточняется, что связанные с энергоносителями сделки разрешены с Банком России, Внешэкономбанком, Совкомбанком, Сбербанком, Альфа-банком, ВТБ и банком "Открытие", а также любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% или выше.

В июне Минфин США устанавливал срок разрешения на соответствующие транзакции до 5 декабря. В американском ведомстве отмечали, что лицензия распространяется на природный газ, нефть, уголь, древесину, уран, а также на производство, передачу или обмен энергией любыми средствами.

В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что из-за цен на углеводороды для Европы предстоящая зима будет крайне тяжелой. При этом она отметила, что Штаты даже близко не ждет столь тяжелая ситуация, какую придется пережить европейцам.

До этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что антироссийские санкции могут стать избыточными. Он указал, что в Штатах было введено около тысячи ограничительных мер против российских структур и физических лиц.

Страны Запада, в том числе США, усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!