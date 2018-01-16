Фото: ТАСС/Антон Тушин
В Госдуме хотят увеличить штраф за отсутствие ОСАГО с 800 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
В разговоре с RT Вострецов пояснил, что большинство автомобилистов предпочитают не покупать ОСАГО, потому что сумма штрафа заметно ниже стоимости полиса. Депутат также привел данные Минфина, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса составляла в среднем 5,8 тысяч рублей.
Предложение депутата поддержал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. По его словам, из 50 миллионов зарегистрированных в России автомобилей около 1 миллиона эксплуатируется без страховок.
Ранее сообщалось, что по данным Генпрокуратуры, больше всего криминала происходит на рынке ОСАГО. Представители страховых компаний говорят, что их бизнес разоряют юристы. После автоаварий с их помощью выставляются счета с космическими суммами. Мошенники научились наживаться даже на электронных ОСАГО.
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