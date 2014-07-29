МЧС Подмосковья предупреждает о сильной жаре в регионе

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Подмосковное управление МЧС предупреждает о сильной жаре в области – местами воздух прогреется до 33 градусов, передает пресс-служба ведомства.

Предупреждение будет действовать с 14.00 до 20.00. Спасатели уточняют, что нужно поддерживать прохладную температуру в доме, избегать физических нагрузок, не допускать перегрева тела и не оставлять детей и домашних животных в припаркованных авто.

"ИТАР-ТАСС" отмечает, что экологи прогнозируют в Москве самый высокий - "красный" - уровень опасности жары и загрязнения воздуха.

Напомним, на 29 июля синоптики прогнозируют 31-33 градуса тепла, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. При этом рекорд температуры 29 июля был установлен в 2010 году, когда в Москве была зафиксирована температура +38,2. Это абсолютный рекорд московского лета за всю историю наблюдений.