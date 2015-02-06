В столице могут появиться парки "Нотный дом" и "Северное сияние"

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В скором времени на карте Москвы могут появиться новые народные парки, такие как "Вишневый сад", "Нотный дом" или "Северное сияние". Горожане смогут выбрать названия для 23 парков, соответствующие опросы пройдут в проекте "Активный гражданин".

Москвичи, указавшие в профиле свой адрес, смогут проголосовать за один из вариантов названия ближайшего к дому парка, а также предложить свои идеи. Благодаря этому в районе Соколиная гора может появиться "Сквер надежды", в Северном Медведково – парк "Северное сияние", в Коптево – "Вишневый сад", а в Войковском – парк "Нотный дом".

Кроме того, опросы открыты для жителей районов Мещанский, Пресненский, Якиманка, Хамовники, Замоскоречье, Левобережный, Савеловский, Аэропорт, Ярославский, Косино-Ухтомский, Новогиреево и Богородское.

Отметим, что в сентябре прошлого года "активные граждане" оценили уже созданные народные парки, а в декабре им предложили выбрать места, где появятся еще 26 новых зон отдыха.

"Москва в цифрах": "Народные парки"

Ранее более 86% участников опроса одобрили их появление в шаговой доступности от жилых кварталов. Популярнее всего идея создания народных парков оказалась в районах Бескудниково, Восточное Дегунино, Соколиная Гора, Очаково-Матвеевское, Марьино, Ломоносовский, Строгино и Лианозово. За народные парки высказалось более 91% участников референдума.

При этом около половины опрошенных москвичей готовы лично поучаствовать в создании парков. Горожане хотят помочь с посадкой деревьев и кустарников, а также с оформлением клумб. Некоторые предлагают поделиться саженцами и цветочной рассадой.

Москвичи также определили и основные виды благоустройства зеленых зон. Большинство не против видеть в зонах отдыха скамейки и урны. Эту идею поддержали около 26% москвичей. Обустройство детских площадок поддержали 22% участников референдума. Еще 21% высказались за дополнительное озеленения парков.

Напомним, в будущем году в столице обустроят около 50 народных парков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Идея народных парков изначально была предложена самими москвичами. За последние два года в городе создано 108 таких парков площадью от трех гектаров. Это бывшие заброшенные территории, мало ухоженные лесные массивы, необустроенные зеленые насаждения", - отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что в 2013 году было обустроено 52 народных парка, в 2014-м - 56. Причем половина из них появилась благодаря инвесторам.