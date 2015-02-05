"Молочные кухни" заработают по новому графику

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Время работы "молочных кухонь" станет более удобным для москвичей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Департамент получал большое количество обращений с предложением сделать режим работы более удобным, к примеру, с 08.00 до 16.00, - пояснили в ведомстве. - Планируется организовать соответствующий открытый опрос пользователей этой социальной услуги".

Сейчас "молочные кухни" работают с 6.00 до 12.00.

Как отметил руководитель Центра лекарственного обеспечения и контроля качества департамента здравоохранения Игорь Воронович, в настоящее время в городе работают 222 пункта обеспечения бесплатным детским питанием. "Здесь получают продукты примерно 380 тысяч молодых мам", - отметил он.

Воронович добавил, что для хранения молочной продукции будут задействованы складские комплексы Центра. Это обеспечит бесперебойные поставки детского питания.

Также планируется запустить сервис электронных рецептов и ряда других мер для повышения качества работы "молочных кухонь".

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун особо подчеркнул, что главной целью является сохранение московской сети "молочных кухонь" по существующим адресам. "В нескольких пунктах, расположенных в одном здании с аптеками, родители смогут получать детское питание не на кухне, а в аптеке, которая, работает по более удобному графику", - добавил он.

Ранее в пресс-службе департамента по конкурентной политике сообщили, что в течение года в московские молочно-раздаточные пункты поставят около 4,6 миллионов литров сока, 3,4 тысяч тонн пюре и более 6 тонн каши.

Напомним, в июне прошлого года в столице расширили ассортимент детского питания, выдаваемого бесплатно на молочных кухнях. Теперь кроме молочных и кисломолочных продуктов на раздаточных пунктах можно получить соки, мясо, каши быстрого приготовления, овощное и фруктовое пюре.

Детское питание теперь выдается для детей от 0 до 3 лет, а ранее продуктами молочной кухни обеспечивались дети только до двух лет. Для рецепта на молочную кухню для ребенка до года обязательным условием является искусственное или смешанное вскармливание. Бесплатное питание оформляется через поликлинику.

Кормящие мамы тоже имеют право на получение бесплатных продуктов в течение первых шести месяцев жизни ребенка, но при условии, что ребенок находится полностью на грудном вскармливании.

Анатолий Федотов