Около 3,5 млн доз вакцины против гриппа закупят для Москвы

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Федеральную квоту на вакцины против гриппа и ОРВИ увеличат на 640 тысяч доз к будущему эпидсезону. Таким образом, квота составит 3,5 миллиона доз, сообщает Агентство "Москва".

В прошедшем эпидсезоне в Москве было привито примерно 4,3 миллиона человек.

Несмотря на большое количество прошедших вакцинацию москвичей, избежать трагических случаев все же не удалось. Первый в 2016 году случай смерти от гриппа был зафиксирован в столице 21 января.

Между тем госпитализация заболевших в этом году уменьшилась на 6 процентов. Лишь в одной возрастной группе (среди детей до 14 лет) был превышен эпидемический порог.

В то же время определенный в прошлом году рекомендациями ВОЗ состав вакцины от гриппа полностью совпал с теми штаммами, которые циркулировали в городе.