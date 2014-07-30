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Законы

30 июля 2014, 13:49

Продажу копий антикварных кинжалов и охотничьих ножей выведут из УК

законы антиквариат Конституционный суд ножи

Фото: M24.ru

МВД разработало проект закона, согласно которому покупка и продажа копий антикварного холодного оружия, охотничьих и спортивных ножей не будет уголовно наказываться. Документ размещен на портале опубликования проектов правовых актов.

Согласно тексту законопроекта, приобретение холодного оружия, имеющего историческую или культурную ценность, копий старинного холодного оружия и реплик такого оружия, а также спортивного и охотничьего холодного оружия не подлежит лицензированию и регистрации в полиции.

Кроме того, без получения лицензии такое оружие можно будет продавать, дарить и наследовать. Отметим, что в настоящее время можно свободно покупать и продавать только старинное (антикварное) холодное оружие.

Инициатива МВД связана с уголовным делом в отношении москвички Натальи Урюпиной. Женщина получила полгода тюрьмы за попытку продажи двух немецких кортиков времен 30-х годов прошлого века, которые достались ей от деда.

Женщина обжаловала приговор в Конституционном суде, отметив, что оборот этого оружия не несет общественной опасности.

КС встал на сторону Урюпиной – судья посчитал, что приговор был вынесен неправомерно, а часть статьи УК о незаконном сбыте холодного оружия некоституционна.

В связи с этим суд обязал законодателей установить правила оборота холодного оружия, имеющего историко-культурную ценность, а также ответственность за нарушение этих правил. Кстати, дело Урюпиной пересмотрят.

Стоит отметить, что разрешение не требуется не только на антикварные ножи, но и на бытовые и туристические - у таких клинков может не быть острия, или клинок короче 9 сантиметров, или нет упоров для пальцев, или они сделаны из мягкой стали (у таких ножей "не обеспечена достаточная прочность клинка или всей конструкции").

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