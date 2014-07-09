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Законы

09 июля 2014, 16:09

Совет Федерации обязал интернет-компании хранить данные россиян в РФ

законы Совет Федерации персональные данные россиян

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который обязывает все иностранные интернет-компании, осуществляющие продажи в России, хранить персональные данные россиян только на территории РФ.

В этот список попадают компании, занимающиеся продажей авиабилетов и бронированием отелей, различных товаров, а также соцсети.

Россиян могут лишить возможности бронировать отели в Интернете

Таким образом, Twitter, Facebook и Booking.com для хранения данных россиян должны будут открыть свои представительства в России. Под действие закона подпадут и российские авиаперевозчики, например "Аэрофлот", поскольку он используют зарубежную систему бронирования билетов.

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Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства.

В тексте документа содержится предложение создать специальную систему "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", куда занесут интернет-ресурсы, замеченные в несоблюдении правил хранения персональных данных россиян.

Закон предусматривает переходный период до 1 января 2016 года, чтобы интернет-компании могли решить необходимые технические и правовые вопросы.

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