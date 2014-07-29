Фотографии советских памятников украсят Крымскую набережную

Фото: muzeon.ru

Посетителям парка искусств "Музеон" представят проект "Фантомная память о прекрасной эпохе". Фотоснимки, отпечатанные вручную, и фильмы в рамках спецпоказа помогут погрузиться в атмосферу канувшей в лету эпохи.

В четверг, 31 июля, на Крымской набережной появятся фотостенды, на которых разместят снимки, объединенные темой "Городская скульптура 1930-х годов". Выставка посвящена второму этапу реализации Ленинского плана монументальной пропаганды. В кадр попали городские монументы Москвы и Санкт-Петербурга.

Советская монументальная пропаганда 30-х увековечила героев своего времени, тех, кто строил светлое коммунистическое будущее.



"Широкое распространение получили и декоративные парковые скульптуры, украшавшие места отдыха советских граждан – реплики античности, воспевающие культ здорового тела, и памятные сооружения в честь павших революционеров: нужно было постоянно напоминание о том, как было "выстрадано" прекрасное настоящее", - отметили организаторы выставки.

Откроется выставка в 20.00. Работать она будет до 14 августа.

Второй блок проекта – спецпоказ ленты "Социализм во сне" от художника, номинанта Премии Кандинского Антонины Баевер.

В своей работе мастер задается вопросом: "Откуда берется ностальгия по советской эпохе?"

Зрителям покажут фильм, в основе которого монолог героини, рассуждающей о социализме.

"Благодаря приемам сюрреализма, минималистическому интерьеру фотолаборатории и резкому монтажу зритель видит все как будто сквозь сон героини", - отметили в "Музеоне".

Помимо фильма зрителей познакомят с серией тематических фотографий, отпечатанных вручную.

"Социализм во сне" представят 31 июля в 22.00 в летнем кинотеатре "Музеон".