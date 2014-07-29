Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

29 июля 2014, 10:53

Фотографии советских памятников украсят Крымскую набережную

выставки парк Музеон скульптуры фотографии Крымская набережная показы фильмов кино фотостенды

Фото: muzeon.ru

Посетителям парка искусств "Музеон" представят проект "Фантомная память о прекрасной эпохе". Фотоснимки, отпечатанные вручную, и фильмы в рамках спецпоказа помогут погрузиться в атмосферу канувшей в лету эпохи.

В четверг, 31 июля, на Крымской набережной появятся фотостенды, на которых разместят снимки, объединенные темой "Городская скульптура 1930-х годов". Выставка посвящена второму этапу реализации Ленинского плана монументальной пропаганды. В кадр попали городские монументы Москвы и Санкт-Петербурга.

Советская монументальная пропаганда 30-х увековечила героев своего времени, тех, кто строил светлое коммунистическое будущее.


"Широкое распространение получили и декоративные парковые скульптуры, украшавшие места отдыха советских граждан – реплики античности, воспевающие культ здорового тела, и памятные сооружения в честь павших революционеров: нужно было постоянно напоминание о том, как было "выстрадано" прекрасное настоящее", - отметили организаторы выставки.

Откроется выставка в 20.00. Работать она будет до 14 августа.

Второй блок проекта – спецпоказ ленты "Социализм во сне" от художника, номинанта Премии Кандинского Антонины Баевер.

В своей работе мастер задается вопросом: "Откуда берется ностальгия по советской эпохе?"

Зрителям покажут фильм, в основе которого монолог героини, рассуждающей о социализме.

"Благодаря приемам сюрреализма, минималистическому интерьеру фотолаборатории и резкому монтажу зритель видит все как будто сквозь сон героини", - отметили в "Музеоне".

Помимо фильма зрителей познакомят с серией тематических фотографий, отпечатанных вручную.

"Социализм во сне" представят 31 июля в 22.00 в летнем кинотеатре "Музеон".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать