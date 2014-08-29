На выборах в МГД будут работать 45 "горячих линий" для сбора жалоб на нарушения

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Штаб Общественной палаты Москвы по наблюдению за выборами в Мосгордуму откроет 45 "горячих линий" для сбора информации о нарушениях, сообщил сообщил глава комиссии ОП по развитию гражданского общества, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Все 45 телефонов будут указаны на определенном сайте. Если есть нарушение в определенной территориальной комиссии, его надо разбирать. Если это требует видеоподтверждения, тогда это идет в штаб, но, как правило, конфликты можно решать на более низком уровне", - цитирует Венедиктова Агентство "Москва".



"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Напомним, в пятницу, 29 августа, Общественная палата столицы создала специальный штаб по наблюдению за ходом голосования. Его председателем стал полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук Михаил Барщевский. Общественный штаб планирует организовать мониторинг видеозаписей со всех избирательных участков, а также оперативно реагировать на все жалобы, которые могут появиться в ходе голосования.

Голосование будет проходить на 3610 избирательных участках.

Алексей Венедктов. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Выборы в столичный парламент пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.



На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно. Для этого избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень. Досрочное голосование начнется 3 сентября.