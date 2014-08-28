В день выборов в Москве будут дежурить 25,5 тысяч полицейских

Фото: предоставлено УВО ГУ МВД России по Москве

14 сентября, в день выборов, порядок в Москве будут обеспечивать 25,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщил на пресс-конференции начальник управления охраны общественного порядка МВД Вячеслав Козлов.

По его словам, в Москве уже прошло около 3 тысяч пикетов и митингов, в которых приняли участие более 18 тысяч человек, общественный порядок обеспечивали 6 тысяч полицейских, и ни одного нарушения зафиксировано не было.

Также Козлов сказал, что места голосования накануне дня выборов обойдут кинологи с собаками, после чего проверенные помещения опечатают. Кроме того, с момента получения бланков бюллетеней будет обеспечена круглосуточная охрана избирательных комиссий.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Всего в городе откроется 127 территориальных и 3, 6 тысячи участковых избирательных комиссий, выборы пройдут в 2,1 тысяче мест голосования.