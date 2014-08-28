Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

28 августа 2014, 14:33

В день выборов в Москве будут дежурить 25,5 тысяч полицейских

выборы охрана общественного порядка внутренние войска

Фото: предоставлено УВО ГУ МВД России по Москве

14 сентября, в день выборов, порядок в Москве будут обеспечивать 25,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщил на пресс-конференции начальник управления охраны общественного порядка МВД Вячеслав Козлов.

По его словам, в Москве уже прошло около 3 тысяч пикетов и митингов, в которых приняли участие более 18 тысяч человек, общественный порядок обеспечивали 6 тысяч полицейских, и ни одного нарушения зафиксировано не было.

Также Козлов сказал, что места голосования накануне дня выборов обойдут кинологи с собаками, после чего проверенные помещения опечатают. Кроме того, с момента получения бланков бюллетеней будет обеспечена круглосуточная охрана избирательных комиссий.

Ссылки по теме

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Всего в городе откроется 127 территориальных и 3, 6 тысячи участковых избирательных комиссий, выборы пройдут в 2,1 тысяче мест голосования.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать