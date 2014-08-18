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Выборы

18 августа 2014, 20:16

Для слабовидящих избирателей изготовят плакаты с азбукой Брайля

выборы слабовидящие информационные плакаты

Фото: ИТАР-ТАСС

Специальные плакаты с азбукой Брайля изготовят для слабовидящих избирателей к выборам в Мосгордуму, сообщил Агентству "Москва" официальный представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Помимо этого, голосование для маломобильных граждан будет упрощено благодаря плану взаимодействия Мосгоризбиркома с общественными организациями. Согласно плану мероприятий, Мосгоризбирком планирует изготовить трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня слабовидящими и адаптации мест для голосования для маломобильных москвичей.

Также рассматривается возможность запуска в день голосования социальных такси.

Выборы в Московскую городскую Думу также пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2014 года. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек.

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На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно.

Голосованию будут предшествовать предвыборные дебаты. Они стартовали 18 августа на телеканалах "Москва Доверие", "Москва 24", радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM". Дебаты продлятся до 12 сентября. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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