Для Мосгоризбиркома все кандидаты равны - Горбунов

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Для Мосгоризбиркома нет понятия "оппозиция", все кандидаты равны, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются и какие партии представляют, заявил глава МГИК Валентин Горбунов журналистам.

"Все эти жалобы на то, что кандидатам мешают собирать подписи – это простой пиар. Люди пытаются из ничего раскручивать свое имя, главное создать информационный повод, было это или не было, главное – чтобы все об этом говорили", - заявил Горбунов.

При этом он добавил, что со стороны некоторых кандидатов заранее идет некая агрессия.

"Недавно была ситуация, когда один из кандидатов пришел в окружную комиссию в районе 16.00 сдавать подписи. Вывалил на стол из хозяйственной сумки сотни листов с подписями, а они не прошнурованы, не пронумерованы, ни описи – ничего нет. И в итоге окружная комиссия с этим кандидатом до 10 вечера занималась приемом подписей, хотя официально комиссия работает до 7 вечера. Комиссия не сказала в 7 часов кандидату: "Все, до свидания!". Члены комиссии спокойно сидели и делали свою работу", - рассказал Горбунов.

По его мнению, комиссию могли специально провоцировать, принося в таком состоянии необходимые документы.

Напомним, что 11 июля в 18.00 завершается прием подписей избирателей от желающих стать кандидатами в депутаты Мосгордумы. По состоянию на 9.00 пятницы документы в Мосгоризбирком подали 446 человек. Уже зарегистрированы более 60 кандидатов. Если в течение пятницы выдвиженцы не сдадут подписи избирателей, МГИК их не примет.

Для регистрации самовыдвиженцам, а также членам партий, не преодолевшим 0,5-процентный барьер на прошлых выборах, требуется предоставить на проверку в комиссию не менее 3 процентов подписей всех избирателей округа - это около 4500-4800 подписей.

Накануне городская избирательная комиссия зарегистрировала список еще одной партии - "Союз труда".

Ранее стало известно, что окружные избиркомы проверят все 100 процентов подписей, предоставленных кандидатами в депутаты. Согласно регламенту, комиссия может проверить от 20 до 100 процентов подписей, но, по словам Горбунова, в столице сложилась многолетняя традиция - проверять все подписи, собранные кандидатами.

"Такая проверка позволит получить полную картину и дать оценку каждому кандидату", - подчеркнул глава МГИК и добавил, что подделка документов является преступлением.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Сергей Собянин заявил, что планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в столице. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн благодаря камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут прозрачными. Наблюдателем может зарегистрироваться представитель любой политической партии или общественной организации.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва изберут 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.