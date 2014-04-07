Рособрнадзор выявил нарушения в четырех московских вузах

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Рособрнадзор в ходе проверок нашел нарушения в работе четырех московских вузах. Как сообщает пресс-служба ведомства, среди них оказались Институт государственного администрирования, Институт свободных искусств и наук, Московская академия творчества, а также Институт современного права и экономики.

В марте Рособрнадзор провел проверки 16 государственных и негосударственных учреждений высшего профессионального образования. В результате было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, 10 из которых - в отношении московских вузов.

Основаниями для возбуждения дел стали грубые нарушения лицензионных требований, правил оказания платных образовательных услуг, требований государственных образовательных стандартов, а также нарушения правил размещения информации на официальном сайте образовательной организации, инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Протоколы об административных правонарушениях, составленные в ходе проверок, будут направлены в суд.