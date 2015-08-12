Премия для правозащитников и реформа копирайта

Фото: m24.ru

Комиссия по импортозамещению провела первое заседание

Премьер-министр Дмитрий Медведев в Краснодаре провел первое заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Несмотря на проявленный демонстративный интерес к продовольственному рынку на самом заседании, комиссию продовольствие интересует мало: эта структура займется активным управлением крупными машиностроительными закупками 4,5 тысяч госкомпаний и частного бизнеса, получающего господдержку.

Задача выглядит столь масштабно, что до 10 января 2016 года комиссия вообще не готова выносить никаких конкретных решений, пишет в среду "Коммерсантъ".

Президент учредит премию для правозащитников

В ближайшее время президент подпишет указ об учреждении государственной премии для выдающихся правозащитников и благотворителей. Первые награждения состоятся в 2016 году, передает "Коммерсантъ".

Общая сумма фонда составит 6 миллионов рублей. По мнению главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, учреждение премии поможет повысить престиж такой деятельности и снять подозрения части общества по отношению к правозащитникам.

На ЦКАД ищут деньги Фонда национального благосостояния

Счетная палата предъявила госкомпании "Автодор" новую порцию претензий по поводу использования денег, выделенных на строительство Центральной кольцевой автомобильной автодороги (ЦКАД). Аудиторы считают, что средства потрачены неэффективно, а само строительство до сих пор не началось. У Счетной палаты устаревшая информация, говорят в "Автодоре", стройка на самом деле уже ведется, пишет "Коммерсантъ".

Претензии Счетной палаты последовали после того, как проверять конкурсы на ЦКАД начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а Дмитрий Медведев объявил главе "Автодора" Сергею Кельбаху выговор.

Водителям предложено начать с маломощного

В Совете федерации предложили ввести радикальные ограничения для водителей-новичков. Им запретят ездить на автомобилях с двигателями мощностью более 100 л. с. Ранее в Белом доме предлагали запретить начинающим водителям ездить быстрее 70 км/ч.

В Госдуме считают, что нужно ввести запрет и на ночную езду. Ограничивать права новичков не надо, считают эксперты: им, наоборот, нужно учиться в реальных условиях, на разных скоростях и за рулем мощных машин, пишет "Коммерсантъ".

Жители Белоруссии и Казахстана вновь поехали за машинами в Россию

В первом полугодии регистрации новых автомобилей в Белоруссии к аналогичному периоду 2014 года выросли на 59,5% до 25 400 штук, подсчитал "Автостат". При этом официальные белорусские дилеры продали вдвое меньше – 11 391 машину (данные Белорусской автомобильной ассоциации).

"Основной объем автомобилей в начале 2015 года белорусы ввозили из России, воспользовавшись курсовой разницей и отсутствием таможенных пошлин", – отмечает сегодня газета "Ведомости".

Минкомсвязи объявило реформу копирайта

Минкомсвязи предлагает реформировать систему защиты авторских и смежных прав в России, следует из материалов, опубликованных на портале regulation.gov.ru. Министерство готовит поправки в Гражданский кодекс, которые бы полностью отменили бездоговорное коллективное управление правами авторов. Текст поправок еще не опубликован, общественное обсуждение инициативы продлится до 20 августа, сообщают "Ведомости".

Внуково, Домодедово и Шереметьево не хватает средств ФНБ

Аэропортам, РЖД и "Автодору" придется сэкономить 20% от заявки в ФНБ на 263 миллиарда рублей на развитие Московского авиаузла. Экономии на железнодорожной части проекта уже не хватает для компенсации роста стоимости аэропортовой, пишет РБК.