Елена Образцова похоронена на Новодевичьем кладбище

Знаменитую оперную певицу Елену Образцову похоронили на Новодевичьем кладбище. В последний путь обладательницу одного из самых красивых голосов в мире проводили близкие родственники и друзья.

В частности, на похоронах присутствовали Иосиф Кобзон, Тамара Синявская и Василий Ладюк. В ходе церемонии прощания прозвучали мелодий из опер, в которых блистала Образцова.

Певицу похоронили в центральной части Новодевичьего кладбища после того, как в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Образцовой.

В храме Христа Спасителя прошло отпевание Елены Образцовой

Елена Образцова скончалась 12 января в Германии, где проходила лечение. Оперная певица ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Образцова родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище.

Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Образцова также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.

Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица закончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра.

Во время гастролей Большого театра в Милане, на сцене театра Ла Скала, Образцова в роли гувернантки из оперы Чайковского "Пиковая Дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии.

На Новодевичьем кладбище прошли похороны Елены Образцовой

В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии.