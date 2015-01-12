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Общество

12 января 2015, 17:01

Елену Образцову похоронят в Москве

утраты опера кончины Елена Образцова

В Германии умерла оперная певица Елена Образцова

Оперную певицу Елену Образцову, которая скончалась 12 января, похоронят в Москве - предположительно, на Новодевичьем кладбище, сообщила директор Культурного центра Образцовой в Санкт-Петербурге Наталья Игнатенко.

Елена Образцова ушла из жизни в Германии в возрасте 75 лет. В последнее время народная артистка СССР тяжело болела.

Свои соболезнования в связи со смертью Елены Образцовой выразила в эфире телеканала "Москва 24" оперная певица Ольга Бородина.

Оперную певицу Елену Образцову похоронят в Москве

"Это легендарная певица, которая всегда для нас, для оперного мира, была большой звездой. Она была достоянием нашего народа и города Санкт-Петербурга, в котором она родилась. У нее были большие планы и как у певицы, и как у педагога, и как у общественного деятеля. Это невосполнимая потеря", - отметила она.

Отметим, что, по данным ТАСС, прощание с Образцовой состоится 14 января в Большом театре. 15 января в храме Христа Спасителя пройдет отпевание оперной певицы, начало панихиды намечено на полдень.

Образцова родилась 7 июля 1939 года в городе на Неве. Жила в блокадном Ленинграде, в 1943 году вместе с семьей была эвакуирована в Вологодскую область. Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге и в Ростовском музыкальном училище.

Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Образцова также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.

Дебют Елены Образцовой на сцене Большого театра состоялся в 1963 году, когда она, будучи студенткой консерватории, исполнила партию Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов". В 1964 году певица закончила ЛГК имени Римского-Корсакова и стала солисткой Большого театра.

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Во время гастролей Большого театра в Милане, на сцене театра Ла Скала, Образцова в роли гувернантки из оперы Чайковского "Пиковая Дама" очень полюбилась итальянским зрителям. Затем она неоднократно выступала в Ла Скала, исполняя главные партии.

Оперная певица играла в фильме "Сельская честь" Франко Дзеффирелли. Кроме того, она была педагогом - в 1973-1994 годах преподавала в МГК имени Чайковского - и оперным режиссером. С 2007 по 2008 год Образцова возглавляла оперную труппу Михайловского театра.

В последние годы жизни певица руководила петербургским культурным центром, названным в ее честь, а также преподавала в Токийской музыкальной академии.

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