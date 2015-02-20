Двоих серийных убийц бездомных задержали в столице

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Столичные правоохранители задержали в столице двоих подозреваемых в серии убийств бездомных, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Один из предполагаемых убийц – 20-летний житель Подмосковья. По версии следствия, на его счету семь преступлений. В ряде случаев ему помогала 25-летняя девушка, она приманивала жертв. Сам задержанный сказал, что его целью было "очистить город".

По факту нападений было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", предполагающее лишение свободы вплоть до пожизненного. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и поместят под стражу.