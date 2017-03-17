Теннисистка Шарапова рассказала об отдыхе во время дисквалификации

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Теннисистка Мария Шарапова рассказала, что в период своей дисквалификации выпила алкоголя намного больше обычного. Этим спортсменка поделилась в интервью журналу Vogue.

"За прошедший год я употребляла намного больше алкоголя, чем когда-либо в жизни. Ну это потому что я много времени проводила вне дома, гуляла", – призналась она.

7 марта 2016 года Шарапова собрала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, на которой заявила о положительном результате ее допинг-теста. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат.

По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять.

В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (22-30 апреля).