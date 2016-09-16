Матчи Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана перенесли на субботу

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Стартовые матчи Кубка Дэвиса, который проходит в столице, между сборными России и Казахстана перенесли на субботу, 17 сентября, сообщается на сайте турнира.

Игры с участием российских спортсменов Андрея Кузнецова и Евгения Донского были запланированы на 16 сентября, но были перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Поединок между Кузнецовым и Александром Недовесовым состоится 17 сентября в 10:00, а матч между Донским и Михаилом Кукушкиным запланирован на 12:00.

Кроме того, в субботу состоится парная встреча, в которой заявлены Константин Кравчук и Андрей Рублев. Им предстоит сразиться со спортсменами из Казахстана Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

Матчи пройдут на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.