"Известия": вторник, 14 августа 2012 года

Москва потратит 1 трлн рублей на общественный транспорт
Столичные власти подготовили концепцию развития транспорта в московской агломерации
Развитие общественного транспорта в столице потребует почти 1 трлн рублей. Как следует из концепции развития транспортной системы московской агломерации до 2015 года, подготовленной столичными властями, больше всего средств уйдет на строительство метро. Чиновники подсчитали, что строительство 1 км метрополитена стоит от 4 до 10 млрд рублей. При этом в столице за 10 лет предполагается проложить 145 км новых линий подземки. По самым скромным подсчетам, проект обойдется в 580 млрд рублей.
На информацию об экологических катастрофах поставили гриф «секретно»
Секретный отдел в Росприроднадзоре появился в связи с регулярной утечкой информации, в частности о крымской трагедии
Руководитель Росприроднадзора Владимир Кириллов приказал создать в службе экстренную комиссию, обязанность которой — тщательно контролировать все журналистские запросы независимо от пресс-службы. Теперь вся информация о службе будет проходить проверку на секретность, прежде чем попасть в СМИ. Об этом сообщил «Известиям» источник в Росприроднадзоре. Отныне чиновникам запрещается давать комментарии о деятельности ведомства, а любая запрашиваемая информация должна проходить многочисленные проверки спецкомиссии Росприроднадзора.
Операторы платного телевидения обвинили «Триколор ТВ» в демпинге
Ассоциация кабельного телевидения России считает, что самый популярный оператор спутникового ТВ поставил под угрозу существование всей отрасли
Участники рынка кабельного телевидения обратились в профильную ассоциацию с жалобой на «Триколор ТВ». Дело в том, что компания предлагает зрителям пакет телевизионных услуг стоимостью в три раза ниже, чем остальные участники рынка. Последствия от такого шага могут быть непредсказуемыми, если демпинг цен не остановить, то под угрозой выживания окажется целая отрасль платного телевидения в России, убеждены авторы жалобы. Однако, по информации «Известий», компания пошла на такой шаг в рамках подготовки к IPO.
Госдума ужесточит наказание за договорные матчи
Участникам и организаторам нечестных соревнований будет грозить не только солидный денежный штраф, но и уголовный срок от 6 до 7 лет
К началу осенней сессии комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи намерен разобраться с коррупцией в спортивной среде. В планах комитета внести законопроект по ужесточению ответственности для участников и организаторов договорных матчей. Сейчас проект закона передан на рассмотрении правительства и профильных силовых министерств.
Экс-глава ФГУП «Охрана» Комиссаров вернулся советником
Подозревавшийся в финансовых махинациях гендиректор вернулся на свое предприятие в должности советника главы ФГУПа
Бывший генеральный директор ФГУП «Охрана» Андрей Комиссаров, ранее уволившийся из-за подозрения в финансовых махинациях, вернулся на предприятие - он занял должность советника гендиректора. До его назначения должности советника во ФГУПе не было.
Охлобыстин поведет "Правое дело" на выборы
Актера утвердили главой высшего совета партии - он напишет для нее стратегию и подготовит к осенней избирательной кампании
Председатель партии «Правое дело» Андрей Дунаев подтвердил «Известиям», что актер Иван Охлобыстин возглавил высший совет партии "Правое дело".
- Мы давно обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что пришло время для консолидации усилий. Как и планировали, партия примет активное участие в осенних выборах: в заксобрания Краснодара, Сахалина, Удмуртии, Пензенской и Саратовской области. На муниципальных выборах в 20 регионах. И планируем участвовать в четырех из пяти регионах в выборах губернаторов, - рассказал Дунаев "Известиям".
Промсвязьбанк братьев Ананьевых на грани устойчивости
Норматив достаточности капитала банка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых приблизился к критическому значению
Один из ключевых параметров оценки устойчивости банков — норматив достаточности капитала — у Промсвязьбанка оказался в зоне риска. К 1 августа он достиг 10,28% — сейчас этот показатель минимальный среди крупнейших банков за последние несколько месяцев. При этом критическим значением считается показатель 10%. Если норматив опустится ниже, у кредитной организации может быть отозвана лицензия.
«Сталлоне не удалось соблазнить Шона Коннери»
Дольф Лундгрен — о том, почему в «Неудержимых 2» не снялся агент 007
16 августа в мировой и российский прокат выходят «Неудержимые 2», сиквел знаменитого боевика 2010-го года. Франшиза, запущенная Сильверстом Сталлоне, держится на главных героях голливудского экшна. Сам Сталлоне, как и в первом фильме, сыграл Барни Росса — главу отряда «Неудержимые», который сражается с головорезами под предводительством Жана Вилена (Жан-Клод Ван Дамм). Кроме того, в «Неудержимых-2» появятся Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Чак Норрис, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, а также Дольф Лундгрен. С ним в Лос-Анджелесе встретилась корреспондент «Известий» Галя Галкина.