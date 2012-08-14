"Известия": вторник, 14 августа 2012 года

Москва потратит 1 трлн рублей на общественный транспорт

Столичные власти подготовили концепцию развития транспорта в московской агломерации

Развитие общественного транспорта в столице потребует почти 1 трлн рублей. Как следует из концепции развития транспортной системы московской агломерации до 2015 года, подготовленной столичными властями, больше всего средств уйдет на строительство метро. Чиновники подсчитали, что строительство 1 км метрополитена стоит от 4 до 10 млрд рублей. При этом в столице за 10 лет предполагается проложить 145 км новых линий подземки. По самым скромным подсчетам, проект обойдется в 580 млрд рублей.

На информацию об экологических катастрофах поставили гриф «секретно»

Секретный отдел в Росприроднадзоре появился в связи с регулярной утечкой информации, в частности о крымской трагедии

Руководитель Росприроднадзора Владимир Кириллов приказал создать в службе экстренную комиссию, обязанность которой — тщательно контролировать все журналистские запросы независимо от пресс-службы. Теперь вся информация о службе будет проходить проверку на секретность, прежде чем попасть в СМИ. Об этом сообщил «Известиям» источник в Росприроднадзоре. Отныне чиновникам запрещается давать комментарии о деятельности ведомства, а любая запрашиваемая информация должна проходить многочисленные проверки спецкомиссии Росприроднадзора.

Операторы платного телевидения обвинили «Триколор ТВ» в демпинге

Ассоциация кабельного телевидения России считает, что самый популярный оператор спутникового ТВ поставил под угрозу существование всей отрасли

Участники рынка кабельного телевидения обратились в профильную ассоциацию с жалобой на «Триколор ТВ». Дело в том, что компания предлагает зрителям пакет телевизионных услуг стоимостью в три раза ниже, чем остальные участники рынка. Последствия от такого шага могут быть непредсказуемыми, если демпинг цен не остановить, то под угрозой выживания окажется целая отрасль платного телевидения в России, убеждены авторы жалобы. Однако, по информации «Известий», компания пошла на такой шаг в рамках подготовки к IPO.

Госдума ужесточит наказание за договорные матчи

Участникам и организаторам нечестных соревнований будет грозить не только солидный денежный штраф, но и уголовный срок от 6 до 7 лет

К началу осенней сессии комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи намерен разобраться с коррупцией в спортивной среде. В планах комитета внести законопроект по ужесточению ответственности для участников и организаторов договорных матчей. Сейчас проект закона передан на рассмотрении правительства и профильных силовых министерств.

Экс-глава ФГУП «Охрана» Комиссаров вернулся советником

Подозревавшийся в финансовых махинациях гендиректор вернулся на свое предприятие в должности советника главы ФГУПа

Бывший генеральный директор ФГУП «Охрана» Андрей Комиссаров, ранее уволившийся из-за подозрения в финансовых махинациях, вернулся на предприятие - он занял должность советника гендиректора. До его назначения должности советника во ФГУПе не было.

Охлобыстин поведет "Правое дело" на выборы

Актера утвердили главой высшего совета партии - он напишет для нее стратегию и подготовит к осенней избирательной кампании

Председатель партии «Правое дело» Андрей Дунаев подтвердил «Известиям», что актер Иван Охлобыстин возглавил высший совет партии "Правое дело".

- Мы давно обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что пришло время для консолидации усилий. Как и планировали, партия примет активное участие в осенних выборах: в заксобрания Краснодара, Сахалина, Удмуртии, Пензенской и Саратовской области. На муниципальных выборах в 20 регионах. И планируем участвовать в четырех из пяти регионах в выборах губернаторов, - рассказал Дунаев "Известиям".

Промсвязьбанк братьев Ананьевых на грани устойчивости

Норматив достаточности капитала банка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых приблизился к критическому значению

Один из ключевых параметров оценки устойчивости банков — норматив достаточности капитала — у Промсвязьбанка оказался в зоне риска. К 1 августа он достиг 10,28% — сейчас этот показатель минимальный среди крупнейших банков за последние несколько месяцев. При этом критическим значением считается показатель 10%. Если норматив опустится ниже, у кредитной организации может быть отозвана лицензия.

«Сталлоне не удалось соблазнить Шона Коннери»

Дольф Лундгрен — о том, почему в «Неудержимых 2» не снялся агент 007

16 августа в мировой и российский прокат выходят «Неудержимые 2», сиквел знаменитого боевика 2010-го года. Франшиза, запущенная Сильверстом Сталлоне, держится на главных героях голливудского экшна. Сам Сталлоне, как и в первом фильме, сыграл Барни Росса — главу отряда «Неудержимые», который сражается с головорезами под предводительством Жана Вилена (Жан-Клод Ван Дамм). Кроме того, в «Неудержимых-2» появятся Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Чак Норрис, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, а также Дольф Лундгрен. С ним в Лос-Анджелесе встретилась корреспондент «Известий» Галя Галкина.



"Известия": вторник, 14 августа