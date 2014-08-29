Google протестировал беспилотники для доставки товаров

Фото: скриншот видео на Youtube
Компания Google протестировала доставку товаров с помощью дронов-беспилотников, сообщила организация в своем аккаунте в Youtube.
Испытания проводились в Австралии в рамках лаборатории секретных разработок Google X. Специалисты сконструировали 30 летательных аппаратов для доставки товаров. В результате первого испытания беспилотнику удалось провезти шоколадки на расстояние одного километра. Полеты также проводились с аптечкой, бутылкой воды и печеньем для собак.
Длина прототипов летательных аппаратов составляет 0,8 метров, их ширина - 1,5 метра. Сами дроны летают на высоте 40-60 метров. Технология применимая в разработке летательного аппарата аналогична той, которую Google использует в проекте своего автомобиля на автопилоте.
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Компания считает, что такие дроны будут не только развлечением и позволят доставлять грузы в ближайшие окрестности. Однако перспективы проекта туманны, поскольку американские воздушные власти ограничивают использование таких технологий в коммерческих целях.
Тем не менее, беспилотники в последнее время становятся все более актуальными. Так, месяц назад швейцарские студенты создали дрон, который в будущем может помочь в поиске людей под завалами с помощью сигналов от их мобильных телефонов.
История вопросаGoogle - американская интернет-корпорация, владеющая первой по популярности в мире одноименной поисковой системой.
Согласно статистике comScore, по итогам прошлого года компания контролировала почти 63% мирового поискового рынка. Помимо интернет-поисковика Google владеет самым популярным в мире видеохостингом YouTube, почтовым сервисом Gmail, а также социальной сетью Google+. Примечательно то, что компания является еще и разработчиком ОС Android для мобильных устройств.
Чистая прибыль Google по итогам второго квартала этого года составила более 3,4 миллиардов долларов, выручка - почти 16, миллиардов. При этом капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около 394 миллиардов долларов.