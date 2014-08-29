Google протестировал беспилотники для доставки товаров

Фото: скриншот видео на Youtube

Компания Google протестировала доставку товаров с помощью дронов-беспилотников, сообщила организация в своем аккаунте в Youtube.

Испытания проводились в Австралии в рамках лаборатории секретных разработок Google X. Специалисты сконструировали 30 летательных аппаратов для доставки товаров. В результате первого испытания беспилотнику удалось провезти шоколадки на расстояние одного километра. Полеты также проводились с аптечкой, бутылкой воды и печеньем для собак.

Длина прототипов летательных аппаратов составляет 0,8 метров, их ширина - 1,5 метра. Сами дроны летают на высоте 40-60 метров. Технология применимая в разработке летательного аппарата аналогична той, которую Google использует в проекте своего автомобиля на автопилоте.

Компания считает, что такие дроны будут не только развлечением и позволят доставлять грузы в ближайшие окрестности. Однако перспективы проекта туманны, поскольку американские воздушные власти ограничивают использование таких технологий в коммерческих целях.

Тем не менее, беспилотники в последнее время становятся все более актуальными. Так, месяц назад швейцарские студенты создали дрон, который в будущем может помочь в поиске людей под завалами с помощью сигналов от их мобильных телефонов.