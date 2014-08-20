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Культура

20 августа 2014, 14:35

Театральный день организуют в парках "Красная Пресня" и МУЗЕОН

театр литература книги в парках парк Красная Пресня свежий воздух Парк искусств МУЗЕОН

Фото: М24

В рамках проекта "Книги в парках" 23 августа в парке "Красная Пресня" организуют театральный день. Он откроется презентацией книги театрального критика, журналиста, историка и теоретика современного театра, оперы, балета и современного танца Наталии Колесовой. Ее произведение "Петр Фоменко. Энергия заблуждения" - это единственная опубликованная биография Петра Наумовича.

Книга содержит воспоминания коллег и друзей основателя театра "Мастерская Петра Фоменко", а также уникальные фотографии. Многие материалы публикуются впервые.

Наталия Колесова долгое время сотрудничала с театром Петра Наумовича и общалась с Фоменко, отметили организаторы.

Презентация книги пройдет с 16.00 до 17.00.

Также гостей "Красной Пресни" ждет читка романа английского писателя Александра Маккола Смита "Женское детективное агентство №1". Главы из произведения прочтут актеры Театра.doc Алена Спивак и Владимир Баграмов.
Книги из серии "Женское детективное агентство №1" отмечены несколькими литературными премиями, в числе которых есть и Букеровская.

Роман будут читать с 17.00 до 18.00.

Завершится вечер лекцией о путешествиях Анастасии Строкиной "Поэтический мир Николая Рериха".

Театральный день запланирован и в парке искусств МУЗЕОН. 24 августа здесь состоится творческая встреча с журналистом, писателем-сатириком и публицистом Виктором Шендеровичем. Для детей проведут мастер-класс по аквагриму.

Начало в 16.00.

Акция "Книги в парках" включает лекции, творческие встречи, презентации новых книг, публичные чтения и литературные перформансы.

Участие в акции уже приняли Ирина Апексимова, Диана Арбенина, Алиса Гребенщикова. Они читали стихи и представляли свои новые произведения.

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