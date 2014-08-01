Студенты школы "Цех" станцуют на Крымской набережной

"Афиша": В парке "Музеон" пройдет танцевальный Challenge Jam

В субботу, 2 августа, на Крымской набережной пройдет Challenge Jam. Мероприятие представляет собой открытую лабораторную работу студентов танцевальной школы "Цех", сообщает телеканал "Москва 24".

Участвовать будут не только студенты, но и преподаватели, а также просто танцоры contemporary dance. Посетителям представят смесь танца, перформанса и импровизации.

"Вечер будет состоять из двух сэтов по 45 минут", - сообщили организаторы.

Всех желающих ждут на деревянной террасе Крымской набережной. Начало - в 20:30. Вход - свободный.