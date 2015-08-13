В Москве могут запустить онлайн-запись на медкомиссию для призывников

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Для московских призывников могут ввести систему онлайн-записи на медкомиссию. Глава призывной комиссии Таганского округа Илья Свиридов сообщил m24.ru, что предложит это на встрече с военным комиссаром округа уже в конце августа. Идею создания такого сервиса обсудят и в городской призывной комиссии, рассказала председатель комитета Мосгордумы по безопасности, член городской комиссии Инна Святенко.

"Любые онлайн-сервисы, которые могут быть полезными в работе призывных комиссий, можно и нужно использовать. И онлайн-запись – это плюс, поскольку она экономит время как призывников, так и специалистов", - пояснил Свиридов, добавив, что в конце августа обсудит возможность создания такого сервиса с военным комиссаром в Таганском районе.

Идею поддержали в городской призывной комиссии. Член комиссии, глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко отметила, что такой сервис поможет оптимизировать работу по медицинскому освидетельствованию призывников. "Если есть проблема с очередями, то это будет хорошим решением. Онлайн-запись способствует выстраиванию определенной логистики, при которой человек не находится в очереди. Это очень удобно", - пояснила она.

В пресс-службе Министерства обороны не смогли оперативно прокомментировать m24.ru позицию ведомства по этому вопросу.

Все россияне мужского пола, достигшие 18 лет, после получения повестки обязаны в определенный день явиться в военкомат на прохождение медкомиссии. В повестке указывается время начала работы военкомата. Медицинская комиссия, как правило, начинает принимать призывников на несколько часов позже, в результате чего образуются очереди. Если медкомиссия признает, что молодой человек годен к военной службе по состоянию здоровья и у нет права на отсрочку, то призывнику на дом придет повестка с требованием явиться на сборный пункт. Весной этого года призывные комиссии Москвы начали искать уклонистов через социальные сети. По фотографиям и "чекинам" можно определить, в каком городе находится человек, уклоняется он от призыва или нет. Также сотрудники военкоматов начали рассылать призывникам через соцсети напоминания о том, когда нужно будет явиться для прохождения комиссии. Отметим, что в 2014 году в армию призвали 12 тысяч москвичей. Во время весеннего призыва Минобороны России насчитало 4,3 тысячи уклонистов по всей стране, что на 20% меньше, чем в 2013 году.





Сервис электронной записи на медкомиссию будет полезен обеим сторонам: призывники не будут тратить время на стояние в очередях, а сотрудники военных комиссариатов смогут равномерно распределить нагрузку, считает член совета по правам человека при президенте России Сергей Кривенко.

"Такая система поможет сделать работу призывных комиссий более продуктивной. Ведь сейчас призывник приходит по повестке к девяти утра и сидит потом полдня в очереди. И потом, врачам будет гораздо спокойнее работать, если под дверью не стоит огромная толпа людей", - заключил собеседник m24.ru.

Медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский считает, что технических трудностей при внедрении онлайн-записи на медкомиссию в военкомат не будет. Принцип работы тот же, как и у существующих электронных медицинских сервисов, подчеркнул он.

"Идею можно реализовать на базе ресурсов, через которые осуществляется запись в поликлинику или на сайте министерства обороны. Информацию о нем нужно печатать на повестках", - рассказал Коробков-Землянский.

Сегодня в столице действует система электронной записи на прием к врачу. Оформить талон можно на портала госуслуг или через специальное приложение. После внедрения электронной записи очереди в поликлиниках сократились в два раза. Москвичи также могут записаться онлайн на сдачу экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД.