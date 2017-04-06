Обвиняемый во взятке генерал Никандров рассказал об очной ставке с Дрымановым

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Обвиняемый в получении крупной взятки генерал СК Денис Никандров рассказал об очной ставке со своим начальником, главой ГСУ СК России по Москве Александром Дрымановым, передает РИА Новости.

Дрыманов признал, что его подчиненный действовал законно и согласовывал с ним все действия, заявил Денис Никандров. Его адвокат подтвердил факт очной ставки, а также то, что Дрыманов сообщил о согласовании с ним действий по делу Андрея Кочуйкова (Итальянца).