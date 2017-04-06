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06 апреля 2017, 13:16

Происшествия

Обвиняемый во взятке генерал Никандров рассказал об очной ставке с Дрымановым

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Обвиняемый в получении крупной взятки генерал СК Денис Никандров рассказал об очной ставке со своим начальником, главой ГСУ СК России по Москве Александром Дрымановым, передает РИА Новости.

Дрыманов признал, что его подчиненный действовал законно и согласовывал с ним все действия, заявил Денис Никандров. Его адвокат подтвердил факт очной ставки, а также то, что Дрыманов сообщил о согласовании с ним действий по делу Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров СК РФ, включая первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова. Задержание Дениса Никандрова связано с уголовным делом в отношении вора в законе Шакро Молодого.

Якобы следователь получил один миллион долларов от представителей криминального авторитета за покровительство. Высокопоставленные сотрудники СК должны были избавить от уголовного преследования Андрея Кочуйкова, известного по кличке Итальянец. Защитники Никандрова настаивают, что следствием до сих пор не установлены ни местонахождение денег, ни взяткодатель.

суды следователи Денис Никандров

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