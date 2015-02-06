В столице впервые забрали машину за долги по ЖКХ

У жительницы Южного Тушина забрали машину за долги по ЖКХ

У жительницы Москвы забрали машину за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Как рассказал M24.ru пресс-секретарь префектуры СЗАО Елена Седина, это первый подобный случай в столице.

У жительницы района Южное Тушино была задолженность еще с 2013 года, тогда сумма составляла 260 тысяч рублей. Более чем за год долг вырос до 400 тысяч рублей, и на нее подали в суд, где постановили полностью взыскать задолженность.

Приставы направили запрос в ГИБДД, где им сообщили об автомобиле ВАЗ-21093, принадлежащем должнице. На машину наложили арест и отправили на стоянку. Если владелица в течение трех месяцев не погасит долг, авто продадут.

Стоит отметить, что ранее москвичке запретили покидать пределы России, позже запретили совершать какие-либо действия с авто, а теперь машину арестовали.

Префект СЗАО Владимир Говердовский добавил, что в настоящее время жильцы округа должны за ЖКУ 800 миллионов рублей – это сопоставимо с объемом финансирования всех работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства одного округа в месяц.

"Нами уже подано 13 тысяч исковых заявлений в суд на злостных неплательщиков (тех, у кого задолженность свыше 6 месяцев). Работу будем ужесточать. Деньги, которые недополучают управляющие компании, могли бы пойти на ремонт и содержание жилого фонда", - сказал префект.

Добавим, что в России забирать машины за долги по ЖКХ начали еще в 2013 году.