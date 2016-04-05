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Происшествия

05 апреля 2016, 18:10

Группа Rammstein подала иск к Германии на 66 тысяч евро

суды иски жизнь в мире Rammstein

Фото: facebook.com/Rammstein

Немецкая группа Rammstein потребовала в суде 66 тысяч евро компенсации от Германии за временный запрет своего альбома "Любовь для всех" (Liebe ist für alle da), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя земельного суда в Бонне.

Федеральное цензурное ведомство в 2009 году признало "грубой" и "безнравственной" одну из песен альбома, а также фотографию внутри буклета к альбому.

Власти решили, что тем самым Rammstein восхваляет насилие и садомазохизм, и определили весь альбом в список запрещенных как неприемлемый для распространения среди молодежи.

Отмечается, что это решение привело к тому, что группа, по данным самих участников, вынуждена была уничтожить почти 85 тысяч звуконосителей и понесла крупные финансовые убытки.

Впоследствии административный суд в Кельне объявил предыдущее решение недействительным и постановил убрать альбом из списка запрещенных. В суде посчитали, что это нарушает право музыкантов на свободу самовыражения.

Как отмечает ТАСС, неизвестно, почему группа Rammstein подала иск только сейчас. Его рассмотрение предположительно начнется летом этого года.

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