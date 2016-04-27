Супруги-наркоторговцы получили более 20 лет колонии на двоих

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Щелковский районный суд приговорил двух жителей Подмосковья к длительным тюремным срокам за сбыт героина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2015 году супруги приобрели и намеревались реализовать на территории Московской области крупную партию героина. Однако их преступный умысел не был доведен до конца, так как по пути следования их автомашину остановили сотрудники правоохранительных органов. Наркотик был изъят из незаконного оборота.

По приговору суда мужчине назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его супругу суд приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.