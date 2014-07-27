Строительство "Лужников" идет с опережением графика - Собянин

Фото: m24.ru

Работы по реконструкции стадиона "Лужники" на месяц опережают график. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых, отметил Сергей Собянин в интервью программе "Вести-Москва" телеканала "Россия-1".

"Это хороший темп. Обычно идет запаздывание начала строительства, связанного с земляными работами, с инженерными коммуникациями. Здесь мы видим обратную картину. Мы идем сразу с опережением графика, что создает предпосылки к завершению работ в установленные сроки, то есть, в 2017 году", - сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, "Лужники" являются символом олимпийского движения России и объектом, формирующим исторический облик Москвы. Именно поэтому было важным сохранить фасады здания.

"У ФИФА были требования сделать количество трибун около 90 тысяч. Это означало, что мы, по сути, должны были полностью снести стадион. Но, честно говоря, у меня рука на это не поднялась бы. Это историческое здание, символ олимпийского движения России. Это то, к чему привыкли и гости Москвы, и москвичи. Это часть Москвы. Поэтому мы проводили достаточно долгие, тяжелые переговоры с ФИФА. Наконец добились того, чтобы требования к объему трибунных мест были немного снижены. А соответственно, сохранены все фасады", - сообщил мэр Москвы.

По словам мэра Москвы, работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых.

Сергей Собянин проинспектировал реконструкцию "Лужников"

Сергей Собянин добавил, что, кроме фасадов, все на стадионе будет новым. Футбольное поле окажется в непосредственной близости от трибун (это обычное требование к футбольным полям). Трава будет естественной, что подразумевает необходимость сложных инженерных решений: подогрев поля, полив, кондиционирование и так далее.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление заменят.

В непосредственной близости от стадиона появятся международный вещательный центр и сервисные центры. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий Чемпионата мира. Будет создаваться транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, мэр Москвы предложил москвичам выбрать цветовое оформление обновленного стадиона "Лужники". Соответствующий опрос планируется разместить в приложении "Активный гражданин".

"Лужники" сейчас готовят к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники" планируется завершить к маю 2017 года. Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Кроме того, 300 мест специально оборудуют для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Как изменятся "Лужники"

Также в "Лужниках" появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля и два больших видеоэкрана для просмотра матчей. Трибуны стадиона оборудуют антивандальным покрытием и установят соответствующие зрительские сидения.