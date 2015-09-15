LIVE: презентация нежилых помещений и земельных участков на "Бирже торгов"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

16 сентября в павильоне № 14 "Информационный город" в рамках проекта "Биржа торгов" состоится презентация нежилых помещений и земельных участков, рассчитанных под строительство спорткомплексов. Мероприятие проведут специалисты департамента города Москвы по конкурентной политике. Они расскажут о порядке и условиях электронных торгов по аренде и приватизации, а также об особенностях объектов, выставленных на продажу.

Земельный участок под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса находится в ЮЗАО по адресу: улица Бунинская Аллея, 5А, корпус 14.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.